Vrijwilligster Drachtster Boys wordt Clubheld

Publicatie: wo 18 december 2019 11.23 uur

DRACHTEN - Vrijwilligster Jacqueline Rosier van vv Drachtster Boys mag zich dit jaar 'Clubheld van het Jaar' noemen. Uit 12 provinciewinnaars werd zij dinsdagavond in het hoofdkantoor van de Rabobank in Utrecht door een jury, onder meer bestaande uit oud-topsporter Erben Wennenars, gekozen.

De 'concurrenten' van Jacqueline Rosier waren allen vrijwilliger binnen cultuur- en sportorganisaties. Jacqueline, binnen Drachtster Boys onder meer verantwoordelijk voor het clubhuis en het wedstrijdsecretariaat, werd geroemd om haar vermogen mensen aan elkaar te binden door haar aanstekelijke enthousiasme. De inzet van vrijwilligers uit het AZC, door haar in goede banen geleid, is daar een voorbeeld van.

De verkiezing 'Clubheld van het Jaar' is een initiatief van DPG Media en wordt mede gesteund door de Rabobank en NOC NSF. Jacqueline Rosier heeft met haar verkiezing een feest voor de hele club gewonnen. Rosier was ontzettend blij met de uitverkiezing. "Het toont aan dat wij bij Drachtster Boys op de goede weg zijn. We doen het samen. Dit is goed voor het wij-gevoel binnen de club", aldus de 40-jarige vrijwilligster.