Man gewond na aanrijding op terrein tankstation

Publicatie: di 17 december 2019 17.06 uur

SURHUISTERVEEN - Een man is dinsdagmiddag gewond geraakt bij een aanrijding op het terrein van het Avia tankstation aan het Koartwâld bij Surhuisterveen. De aanrijding vond omstreeks 16.14 uur plaats toen een automobilist achteruit de wasserette verliet. Bij het uitrijden kwam de bestuurder in botsing met een openstaand portier van een andere auto. De inzittende van dit voertuig raakte hierbij gewond aan zijn been.

De veroorzaker schrok van de aanrijding en reed daarna nog een stukje door waarbij een paaltje werd geraakt. Zowel de politie als een ambulance kwamen ter plaatse om eerste hulp te verlenen. Het slachtoffer is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

