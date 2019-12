Verdachte (20) ontkent inbraken ondanks DNA-sporen

Publicatie: di 17 december 2019 16.30 uur

LEEUWARDEN - Als het aan officier van justitie Leonie Lübbers ligt, dan gaat een 20-jarige Drachtster terug naar de gevangenis. De Drachtster stond dinsdag terecht omdat hij betrokken zou zijn geweest bij drie woninginbraken, verboden wapenbezit – hij had een omgebouwd gaspistool – en hij zou geprobeerd hebben met gestolen creditcards spullen bij webshops te bestellen. Lübbers eiste een jaar cel plus een half jaar voorwaardelijk.

Drie woninginbraken

In juli en december vorig jaar zou de Drachtster een aandeel hebben gehad in drie woninginbraken. De eerste inbraak was op 13 juli 2018 in een woning aan de Greuns in Drachten. De inbrekers vernielden een ruit om binnen te komen. Op een binnendeur werd een bloedspoor aangetroffen dat overeenkwam met het DNA van de verdachte. Die zei dat hij dronken was en in de woning was geweest, hij kon niet zegen waarom.

DNA-sporen van de verdachte

Bij twee andere inbraken werden ook DNA-sporen van de Drachtster aangetroffen. Bij een inbraak in een woning aan de Oudeweg in Drachten werd een handschoen en een t-shirt aangetroffen met celmateriaal van de verdachte. Bij een inbraak in een woning aan de Burgemeester Wuiteweg op tweede Kerstdag vorig jaar werden de inbrekers min of meer door een buurtbewoner overlopen. Op een breekijzer dat samen met een aantal gestolen spullen in een tas zat, werd ook DNA van de Drachtster aangetroffen.

Gestolen creditcards

Bij de laatste inbraak was de buit aanzienlijk. Behalve creditcards, sieraden, laptops, tablets en drank maakten de inbrekers nogal wat contant geld buit. Met twee gestolen creditcards had een kennis van de Drachtster een dag later geprobeerd spullen bij webshops te bestellen. Creditcardmaatschappij Visa vertrouwde het niet en trok aan de bel. Via Google en een e-mailadres kwam de politie bij de kennis terecht. Die zei dat de verdachte hem had gevraagd om te proberen met de creditcards spullen te kopen.

Contact verliep moeizaam

De Drachtster zou als factuuradres het adres van de woning aan de Burgemeester Buiteweg hebben gegeven. Hij heeft 60 dagen in voorlopige hechtenis gezeten. Het voorarrest werd geschorst, maar de man moest zich aan een aantal voorwaarden houden: hij kreeg een enkelband en hij moest zich melden bij de reclassering. Vervolgens verliep het contact volgens de reclassering moeizaam en zou de man in discussie zijn gegaan over het dragen van de enkelband. De reclassering maakt zich zorgen: de Drachtster pleegde op zijn 13e zijn eerste winkeldiefstal. In 2016 was hij betrokken bij een woningoverval en een jaar later werd hij veroordeeld voor drie winkeldiefstallen. Op 28 november vorig jaar zat hij bij de politierechter voor de diefstal van een fles wodka bij een plaatselijk café.

Horecaverbod van 10 jaar

Het leverde de Drachtster een horecvaerbod van 10 jaar op, en een werkstraf. Hij werd indertijd wegens gebrek aan bewijs vrijgesproken van betrokkenheid bij een woninginbraak. Kreeg hij vanwege zijn jeugdige leeftijd van de reclassering nog het voordeel van de twijfel, wat officier Lübbers betrof was de maat vol. ‘We moeten de samenleving voor dit soort mensen behoeden’. Na het uitzitten van de straf zou de Drachtster zich aan een hele reeks voorwaarden moeten houden, waaronder reclasseringstoezicht, een verplichte dagbesteding en controle op het gebruik van middelen. De rechtbank doet op 31 december uitspraak.