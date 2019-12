'Illegale kap van bos: dit zaakje stinkt'

Publicatie: di 17 december 2019 15.21 uur

BURGUM - De kap van een groot gedeelte van het Trambaanbos in Burgum kwam als een grote verrassing. Minimaal 50 grote bomen gingen tegen de vlakte terwijl er maar een vergunning was aangevraagd voor een eik en enkele beuken.

"Wat ons betreft stinkt dit zaakje aan alle kanten" zo laat buurtbewoner Oeds Wiersma deze site weten. Hij laat weten dat hij natuurlijk de vergunningsaanvraag had gezien van de kap van enkele bomen ten noorden van nummer 29. "Wij dachten dat het ging om meer licht voor de woning die al lang te koop staat. niet een heel bos...." Wiersma had verder gehoord dat vergunning later is aangepast.

Hoe het precies zit met de plotseling kap van het bos weet alleen de gemeente Tytsjerksteradiel. Raadsleden hebben deze week vragen ingediend die voor de Kerstdagen beantwoord zullen worden door het college van B&W.