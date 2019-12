Echtpaar Broersma-Roorda 60 jaar getrouwd

Publicatie: di 17 december 2019 14.42 uur

SURHUISTERVEEN - Dinsdag 17 december is het 60 jaar geleden dat Atze Broersma en Ninne (Renske) Broersma-Roorda in het huwelijksbootje stapten. Burgemeester Oebele Brouwer bracht het echtpaar een bezoek om ze te feliciteren en een bos bloemen te overhandigen.

Meneer Broersma zag 90 jaar geleden het levenslicht in Surhuisterveen. Mevrouw Broersma werd geboren in Harkema en is 85 jaar. Het stel ontmoette elkaar in 1952 tijdens de Wikkelweek in Harkema. Na 7 jaar verkering trouwden ze en lieten ze een woning met stallen voor kippen en mestkalveren bouwen naast de ouderlijke woning van de heer Broersma. Het echtpaar kreeg drie kinderen, een dochter en twee zoons en zes kleinkinderen.

Na 30 jaar in de stallen gewerkt te hebben, verruilde de heer Broersma dit werk voor een baan als timmerman. Mevrouw nam de werkzaamheden in de stallen op zich. Uiteindelijk werd het bedrijf verkocht en verhuisden ze naar Harkema. Mevrouw werkte voor hun trouwen als gezinsverzorgster. Zoals in die tijd gebruikelijk was, stopte ze na hun trouwen met het werken buitenshuis en nam ze de zorg voor het huishouden en kinderen op zich. Een grote hobby van haar was om zelf kleding te maken voor het hele gezin. De heer Broersma had naast zijn werk verschillende functies binnen de kerk en is hij tot zijn tachtigste actief lid geweest van de muziekvereniging waar hij de grote bas bespeelde.

Het echtpaar Broersma-Roorda woont sinds een jaar weer in Surhuisterveen. Hun feestelijke huwelijksjubileum vieren ze met kinderen en kleinkinderen.