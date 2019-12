MMA-vechter met PTSS mishandelt vriendin

Publicatie: di 17 december 2019 13.55 uur

LEEUWARDEN - Een Drachtster (38) die eind juli zijn toenmalige vriendin mishandelde, moet zich laten behandelen. De Leeuwarder rechtbank bepaalde twee weken geleden al tijdens de behandeling van de strafzaak dat de man naar een kliniek moet. Dinsdag was de ‘officiële’ uitspraak.

16 flessen bier, 3 flessen wijn, 4 doosjes medicijnen

De Drachtster kreeg een celstraf van 131 dagen (gelijk aan het voorarrest) plus 90 dagen voorwaardelijk, proeftijd drie jaar. De man woonde amper een maand bij zijn vriendin in, toen het op 22 juli volledig uit de hand liep. Hij had naar eigen zeggen 16 flessen bier op, drie flessen wijn en een viertal doosjes medicijnen toen hij zijn vriendin beschuldigde van vreemdgaan en haar vervolgens ernstig mishandelde.

MMA-vechter

De Drachtster, een getrainde MMA-vechter (mixed martial arts), nam de vrouw in een houdgreep, schopte haar en gaf haar tot twee keer toe een kopstoot. De vrouw liep onder andere een zware hersenschudding op en had weken na de mishandeling nog steeds last van hoofdpijn. De Drachtster heeft een posttraumatische stressstoornis (PTSS) opgelopen toen hij in zijn jeugd op straat leefde. Verder is hij zwakbegaafd en lijdt hij aan verschillende persoonlijkheidsstoornissen. Hij is daardoor verminderd toerekeningsvatbaar.

Geen contact opnemen

De deskundigen adviseerden een behandeling. De man kon vanaf 9 december terecht in de Forensisch Psychiatrische Afdeling (FPA) in Zuidlaren. De rechtbank schorste meteen op de zitting de voorlopige hechtenis stuurde de Drachtster naar de FPA. Na de behandeling moet hij zich bij de reclassering melden en wordt hij verder begeleid. Gedurende de proeftijd mag hij geen contact opnemen met zijn ex en zich niet vertonen in de straat waar zij woont. De vrouw kreeg 1000 euro smartengeld toegewezen.