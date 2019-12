Bonus voor vlasroute Noardeast-Fryslân

Publicatie: di 17 december 2019 13.03 uur

BLIJE - De vlasroute Follow the Blue Line heeft van het Iepen Mienskips Fûns een bonusbedrag van 2028 euro gekregen. Volgens het Projectbureau Streekwurk Noordoost heeft de vlasroute potentie om door te groeien naar een toeristische route waarbij veel aandacht gegenereerd wordt voor de omgeving en de in bloei staande vlasvelden.

Initiatiefnemer Nynke Runia van het vlasproject nam de cheque vrijdag in ontvangst uit handen van Yvonne Hiemstra van het Projectbureau. "Dit is voor ons een mooie stimulans om door te gaan met het organiseren van de vlasroute", stelt Nynke die met haar ambachtelijke katoendrukkerij Kleine Lijn in Blije één van de deelnemers van de route is. Ze heeft al volop ideeën voor het vernieuwen van de vlasroute die in 2018 van start ging tijdens de zomermaanden. Beide edities waren een succes.