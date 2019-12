Kerken Buitenpost introduceren Kerstglossy

Publicatie: di 17 december 2019 12.54 uur

BUITENPOST - De gezamenlijke kerken in Buitenpost geven deze Kerst elk adres in Buitenpost een kerstmagazine cadeau. Een blad over Kerst voor alle mensen in Buitenpost. Hierin vertellen dorpsgenoten over hun leven, waar ze naar verlangen, welke hoop ze koesteren, hun liefde voor het dorp en hoe zij Kerst vieren. De kerken willen dat de glossy mensen 'raakt' en 'inspireert'.

Voor de zomer werd vanuit de deelnemende kerken een redactie samengesteld. Deze heeft de afgelopen weken hard gewerkt om deze speciale editie inhoud te geven. Het is een blad geworden met boeiende interviews, mooie verhalen en met een echt Kerstgevoel en kerstuiterlijk. De kerken willen op deze manier laten zien dat Kerst het feest is van de geboorte van Jezus, een nieuw leven. "Die boodschap is er voor heel Buitenpost," zeggen de predikanten van Buitenpost in het voorwoord. "Het roept ons op er te zijn voor elkaar, aandacht en warmte te geven aan iedereen die daarnaar verlangt. Met deze kerstglossy brengen wij als kerken Kerst bij iedereen dichtbij."

Het magazine wordt tussen 19 en 21 december huis-aan-huis in het dorp verspreid. Het eerste exemplaar wordt donderdagochtend overhandigd aan burgemeester Oebele Brouwer van Achtkarspelen. Deze overhandiging vindt plaats om 10.00 uur op het gemeentehuis van Achtkarspelen.