Bestuurder zwaar gewond na botsing met boom

Publicatie: ma 16 december 2019 21.35 uur

HOUTIGEHAGE - Een man uit Boelenslaan is maandagavond zwaar gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval op de Ds. Visscherwei bij Houtigehage. De bestuurder reed richting Houtigehage en botste door onbekende oorzaak tegen een boom. De bestuurder kwam klem te zitten in het voertuig. De brandweer is rond 21.06 uur ter plaatse gekomen en heeft de man uit de auto geknipt.

Er waren twee ambulances en twee brandweervoertuigen ter plaatse. De opgeroepen traumahelikopter werd even later geannuleerd. De bestuurder raakte zwaar gewond en is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Het voertuig zal door een bergingsbedrijf worden opgehaald. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. Tijdens de afhandeling van het ongeval was de Ds. Visscherwei afgesloten voor het verkeer.

