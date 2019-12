Veilig carbidschieten in Noardeast-Fryslân

Publicatie: ma 16 december 2019 19.02 uur

KOLLUM - De gemeente Noardeast-Fryslân heeft dit jaar 48 aanmeldingen gekregen voor het carbidschieten op verschillende locaties in de gemeente. De carbidploegen uit de voormalige gemeente Kollumerland waren maandagmiddag uitgenodigd in het gemeentehuis in Kollum om de aanwijzingsbesluiten persoonlijk in ontvangst te nemen. De knallers krijgen daarnaast een flyer over de BOCK-campagne, veiligheidstips en oorkleppen.

Veilig carbidschieten

De Wie is de BOCK-campagne is gericht op veilig carbidschieten. BOCK staat voor Bewust Oplettende Carbid Knaller. Dit is de persoon binnen de groep die aandacht heeft voor de veiligheid bij en rondom de traditie van carbidschieten. De BOCK-campagne draagt bij aan het bewustzijn en het verkleinen van de risico’s.

