Treinverkeer plat door hond op het spoor

Publicatie: zo 15 december 2019 17.57 uur

BUITENPOST - Het treinverkeer tussen Buitenpost en Veenwouden heeft zondagmiddag een uur stilgelegen omdat er een hond op het spoor liep. De hond zou eerst bijna onder een trein hebben gezeten. De trein heeft een noodstop moeten maken.

De politie en de dierenambulance hebben samen met omstanders geprobeerd de hond te vangen. Meerdere pogingen lukte het steeds net niet om de hond te vangen.

Een buurtbewoner had een sleutel van het hek dat langs het spoor liep en opende het hek. De hond ontsnapte uiteindelijk via het hek van het spoor. Werknemers van de dierenambulance en de politie hebben in de weilanden nog kort gezocht naar de hond, maar deze werd niet meer gevonden. De eigenaresse van de hond heeft nog naar de hond geroepen en gefloten, "Whisky", maar helaas kwam de hond niet terug.

De eigenaresse heeft laten weten dat de hond inmiddels weer veilig thuis is.

