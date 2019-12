Kollum viert “Puur Kerst”

Publicatie: zo 15 december 2019 10.31 uur

KOLLUM - De Voorstraat in het centrum van Kollum was zaterdagmiddag en -avond het decor van “Puur Kerst”. Een kerstbeleving voor jong en oud waarbij alles kerstsfeer uitstraalde. Diverse sfeervolle kersthuisjes vormden samen de markt waar van alles werd aangeboden. Over de markt liepen herders, Jozef en Maria, herauten, de drie wijzen, een kameel, twee ezels en geiten.

In de Maartenkerk was een muzikaal optreden van Kinderkoor Vredoza, hun allerlaatste optreden. Amusementskoor “Haven in Zicht” uit Burum en brassband Wilhelmina zorgen voor sfeervolle kerstmuziek op de Voorstraat. Deze kerstmarkt werd georganiseerd door Ondernemersvereniging HIM.

FOTONIEUWS