Brand in woonboerderij door gasbrander

Publicatie: za 14 december 2019 10.06 uur

BURUM - De brandweer van Grijpskerk is zaterdagmorgen omstreeks 8.40 uur gealarmeerd voor een woningbrand aan de Rosemastraat in Burum. Eenmaal ter plaatse bleek dat er brand was ontstaan in de badkamer van de woonboerderij.

De eigenaar was met een gasbrander bezig in de badkamer, waar tempex vlam vatte. De bewoners konden op tijd de woonboerderij verlaten.De brandweer heeft de badkamer geventileerd met hoge druk. Een ambulance kwam ter plaatse omdat twee personen rook hadden ingeademd.

FOTONIEUWS