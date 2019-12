Boekpresentatie Syb van der Ploeg

Publicatie: vr 13 december 2019 22.14 uur

KOLLUM - In samenwerking met boekenwinkel Bruna Kollum vond vrijdagavond in de Paradisobar de boekpresentatie plaats van Syb van de Ploeg. De leadzanger van De Kast heeft een nieuw boek heeft uitgebracht, genaamd: “Leven voor muziek en sport”. Bouke Koning heeft Syb geïnterviewd over enkele belevenissen uit het boek.

Na het interview konden vragen worden gesteld en zong Syb twee nummers. Ook was er de mogelijkheid het boek en bijbehorende cd aan te schaffen en het boek te laten signeren door Syb van der Ploeg.

Het boek ‘Leven voor muziek en sport’

In het boek ‘Leven voor muziek en sport’ vertelt Syb van der Ploeg op autobiografische wijze over hoe muziek en sport hem als acteur, muzikant, sporter, maar vooral als mens mede hebben gevormd. Van zijn eerste bandje tot de meest recente theatervoorstelling en alles daartussenin, met een grote rol voor De Kast. De weg ernaartoe, de doorbraak en de hoogtijdagen, maar ook de andere kant van het succes en de invloed op het dagelijkse leven. Over zijn jeugd, van de vroegste schreden op het voetbalveld en de eerste racefietsjes tot een hele triatlon op zijn vijftigste.

Syb zijn eigen verhaal staat centraal, maar ook dat van zijn sporthelden. Mannen die stuk voor stuk van invloed zijn geweest in het leven van Syb: Foppe de Haan, Hennie Kuiper, Rintje Ritsma, Gerard Nijboer, Rob Barel en Henk Angenent. Zes persoonlijke interviews met de sporthelden sluiten naadloos aan bij zijn eigen verhaal en zijn terug te lezen in het boek. Bovendien heeft Syb voor elke held een speciaal lied geschreven. De nummers zijn uitgebracht op een bijbehorende cd.

