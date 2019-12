Gezellige Kerstfair in binnenstad Dokkum

Publicatie: vr 13 december 2019 22.00 uur

DOKKUM - De binnenstad van Dokkum was vrijdag het decor voor de Kerstfair in Dickensstijl, die dit jaar voor de elfde maal werd gehouden. De binnenstad van Dokkum was helemaal in Dickensstijl aangekleed met houtsnippers, kerstbomen, brandende vuurtonnen en diverse figuranten in Dickens kostuum.

Het Stadhuis was opengesteld en er waren optredens van verschillende koren in de Bonifatiuskerk, de Grote kerk en in de binnenstad. In de stad begon het vanaf een uur of zes licht te regenen, maar was het ondanks dat gezellig druk en er kon volop gegeten en gedronken worden bij de diverse stands.

Omstreekt vier uur vond er op de Grote Breedstraat een ongeval plaats doordat een mevrouw in een scootmobiel mogelijk onwel werd en een aantal tafeltjes en stoelen omver reed. Ook reed ze iemand die op het terras zat over de voeten. Hiervoor werd een ambulance gebeld. Op exact datzelfde moment raakte om het andere eind van de Breedstraat iemand onwel, want ingeschat werd als een mogelijke reanimatie. Hiervoor kwam er een tweede ambulance en diverse politie-eenheden ter plaatse.

Net als vorig jaar was ook Joris Linssen met zijn TV programma Joris' Kerstboom weer naar Dokkum gekomen om TV opnames te maken.

Mensen konden een kaartje in de grote kerstboom hangen die op De Zijl was opgesteld.

Het programma Joris' Kerstboom wordt vanaf half december uitgezonden.

