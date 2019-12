Storing: minder/geen water in regio boven Dokkum

Publicatie: vr 13 december 2019 13.14 uur

DOKKUM - Een aantal huishoudens in Dokkum en de dorpen daar boven had vrijdag urenlang te kampen met een waterstoring. De woningen kwamen zonder water of met verminderde druk te zitten. De storing ontstond in de ochtend en werd enkele uren later opgelost. Om hoeveel huishoudens het precies gaat is niet duidelijk.

Door een leidingbreuk is de storing ontstaan. Dankzij reparatiewerkzaamheden werd het probleem vrij snel opgelost.