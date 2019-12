Roer van skÃ»tsje verdwenen, gemeente doet aangifte

Roer van skûtsje verdwenen, gemeente doet aangifte

Publicatie: vr 13 december 2019 10.57 uur

DRACHTEN - Het roer van het skûtsje Hendrika is verdwenen. Zo'n drie maanden geleden werd het schip op de rotonde aan de Noorderhogeweg-Nijtap geplaatst met een grote kraan.

Een oplettende lezer wees deze site erop dat het roer verdwenen is. "Het skûtsje zag er op deze manier een beetje treurig en als roerloos schip uit...." zo laat Raymond weten. De gemeente Smallingerland laat weten dat zij nog niet op de hoogte was van de vermissing van het roer. "We vermoeden een Nieuwjaarsstunt, maar voor de zekerheid doen we wel aangifte" aldus communicatieadviseur Stéfanie Beerling.