Geen onderzoek naar wanorde financiÃ«n T-diel

Geen onderzoek naar wanorde financiën T-diel

Publicatie: do 12 december 2019 20.52 uur

BURGUM - Er komt geen raadsonderzoek naar de financiën bij de gemeente Tytsjerksteradiel. De oppositie kreeg donderdagavond geen meerderheid in de gemeenteraad. CDA, FNP en ChristenUnie vonden een onderzoek niet nodig.

In 17 jaar laat de gemeente 27.5 miljoen euro verdampen. D'66, GroenLinks, Partij van de Arbeid, Partij van de Boeren en de VVD wilden een diepgravend onderzoek naar wat er in het verleden is gebeurd binnen de gemeente. Hoe was het mogelijk dat er miljoenen euro's te veel werden uitgegeven. Bovendien gaf het college van B&W dit jaar nog aan dat zij niet 'in control' is als het gaat om de financiën. Destemeer een reden voor de oppositie om een onderzoek te willen starten.

De coalitiepartijen kijken liever vooruit en denken dat de gemeente nu wel uit het dal zal komen. De gemeente zal in hun ogen nu wel binnen de budgetten blijven. Douwe Hooijenga (CU) wilde eerst wel eens aanwijzingen zien van vermeende misstanden. "No bin it in pear loze kreten...." Hij vindt een raadsonderzoek een te zwaar middel. Dineke Wagenaar (VVD) snapte niets van zijn betoog. "At ús gemeente der finansjieel beroerder foar stiet dan oait, is dat gjin reden om te sizzen wy wolle út sykje hoe't dat sit?"

De motie werd donderdagavond na een kort debat met 13 (coalitie) tegen 9 (oppositie) verworpen.