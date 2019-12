Verzet tegen sluiting Noflik Wenje in TrynwÃ¢lden

Verzet tegen sluiting Noflik Wenje in Trynwâlden

Publicatie: do 12 december 2019 20.30 uur

OENTSJERK - Noflik Wenje, de kleinschalige woonvoorziening voor tien ouderen met dementie in Oentsjerk, sluit per 1 januari 2021 haar deuren. Dit besluit heeft zorgorganisatie Patyna genomen op basis van een haalbaarheidsonderzoek naar de toekomst van Noflik Wenje.

De bewoners van Noflik Wenje komen in verzet tegen sluiting. Tegen weer een gedwongen verhuizing zien zij erg op. De cliëntenraad van Heemstra State wil Noflik Wenje voor de Trynwâlden behouden. Omdat thuiszorg niet altijd voldoende is, blijft een voorziening als Noflik Wenje in hun ogen nodig.

Noflik Wenje werd gebouwd in 2014 en vierde onlangs het 5-jarig bestaan. Patyna biedt er mensen met dementie een laatste thuis. Een thuis waar ze verzorgd kunnen sterven. Patyna wil de woonvorm nu sluiten omdat Noflik Wenje financieel 'de eigen broek niet kan ophouden'. Bij oprichting is een rekenfout gemaakt. Patyna streeft volgens de tegenstanders van het idee naar overname van Noflik Wenje door een zorgorganisatie die in deze regio actief is. Bewoners kunnen er dan tot 1-1-2021 blijven.

De bewoners van Noflik Wenje hebben, vertegenwoordigd door hun contactpersonen, de belangengroep "Noflik Wenje moat bliuwe!" opgericht. De belangengroep staat op het standpunt dat de sluitingsdatum plaats moet maken voor een overnamedatum. De belangengroep heeft de website http://noflik-wenje-moat-bliuwe.nl opgezet.

Patyna is van mening dat voor een goede basis een groep van 25-30 cliënten nodig is om de zorg toekomstbestendig te laten zijn. Noflik Wenje bestaat nu uit tien cliënten. Uit het haalbaarheidsonderzoek blijkt dat er in de regio verschillende zorgaanbieders zijn om zorg voor ouderen met dementie te garanderen. Uitbreiding op de bestaande locatie naar 25-30 cliënten is daarom in de ogen van Patyna niet verstandig.