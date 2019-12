Death Angel en High On Fire op Dokk'em Open Air

Publicatie: do 12 december 2019 20.12 uur

DOKKUM - Metalfestival Dokk'em Open Air voegt twee Californische bands toe aan haar line-up. Death Angel (USA) en High On Fire (USA) voegen zich bij de eerder bevestigde namen Nile (USA), Haken (UK) en Crystal Lake (JP), en komen aankomende zomer naar Dokkum. De dertiende editie van het festival vindt plaats op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli.

Beide bands komen uit California en kunnen bestempelt worden als metal. Echter houden hier de overeenkomsten wel op. Death Angel bewijst met hun nieuwste plaat 'Humanicide' dat Bay Area thrashmetal nog springlevend is. Bovendien worden ze in één adem genoemd met Metallica, Megadeth, Anthrax en Exodus. Nog even furieus als in de 80's blaast Death Angel je omver met zinderende gitaarriffs, pulserende dubbele bassdrums en razende vocalen.

High On Fire tapt uit een ander vaatje en serveert je sludgemetal van hoge kwaliteit. De band luistert als de liefdesbaby van Motörhead en Mastodon, maar om het daarbij te laten, zou afbreuk doen aan het kolossale geluid van de band. Het trio produceert op hoog tempo keiharde sludge vol beestachtige riffs, gorgelende grunts en onverwacht lekkere grooves in de meer uitgesponnen nummers.