Kleindierententoonstelling bij 'de Aeikoer'

Publicatie: do 12 december 2019 20.07 uur

DROGEHAM - Op de open tentoonstelling van kleindierenvereniging 'de Aeikoer' bij rozenkwekerij Hartholt in Drogeham zijn vanaf donderdag 12 december tot zaterdag 14 december allerlei schitterende dieren te bewonderen. Het gaat hierbij om talloze hoenders in de grote en kleine variant, konijnen in verschillende kleuren en maten, sierduiven, watervogels en cavia’s.

Het is de kleindierenvereniging “de Aeikoer” weer gelukt om een show te organiseren. Voorgaande jaren werd dit keer op keer belemmerd door de vogelgriep, waardoor er geen hoenders en watervogels mochten worden tentoongesteld.

Dit jaar heerst er geen vogelgriep en konden de fokkers van kleine huisdieren weer terecht in de kassen van rozenkwekerij Hartholt om hun met veel inzet gefokte dieren aan u te laten zien. Daarbij vallen natuurlijk vooral de prijswinnaars op. Vanaf donderdagavond 12 december tot zaterdagmiddag 14 december zijn al deze prijswinnaars en hun al even zo mooie soortgenoten te bewonderen. Daarnaast zijn ook de fokkers aanwezig, die u graag inlichtingen en tips geven over de verschillende dieren.

Om op te warmen is er verder een fijne kantine met daarbij ook de mogelijkheid tot het winnen van enkele prijzen bij de loterij. Het bezoek aan de tentoonstelling is ook dit jaar weer gratis, waarbij natuurlijk ook een bezoekje aan de bloemenwinkel van Hartholt een leuke bijkomstigheid is.

FOTONIEUWS