Wietteler moet zitten en 61.000 euro ophoesten

Publicatie: do 12 december 2019 17.35 uur

LEEUWARDEN - Een Hallumer (58) moet in meerdere opzichten een hoge prijs betalen voor de wietplantage die de politie eind april in een bijgebouw van zijn woning aan de Offringaweg aantrof. Rechter Marc Brinksma veroordeelde de man tot vier maanden cel. Ook moet hij het geld dat hij heeft verdiend met twee oogsten terugbetalen. Minus de rekening van Liander – er was ook illegaal stroom afgetapt – betekent dat dat de Hallumer bijna 62.000 euro moet ophoesten.

Twee oogsten geweest

De man zei zelf dat er nog geen een keer was geoogst, maar op basis van onder andere de meetgegevens van netbeheerder Liander concludeerden de rechter en officier van justitie Tjerk Buma dat er in elk geval twee oogsten moeten zijn geweest. Toen de politie op 30 april een inval deed, stonden er 381 planten in de woning. De kwekerij was volgens de verdachte nog groter geweest. ‘Er stonden wel 420, er zijn een aantal doodgegaan’.

Overal restjes weggehaald

Hij had de kwekerij grotendeels eigenhandig opgebouwd. Hier en daar had hij wat hulp gehad, namen wilde hij niet noemen. Omdat zijn dochter bij hem inwoonde had hij de kwekerij ‘stiekem’ in de nachtelijke uren opgebouwd. Hij had tweedehands spullen gebruikt, het geld voor de aanschaf had hij volgens eigen zeggen geleend. ‘Ik heb overal restjes weggehaald bij kwekerijen die ermee ophielden’, zei de Hallumer.

Minimaal twee keer geoogst

Een verhaal waar de politie grote vraagtekens bij plaatste. Het waren juist de spullen die werden aangetroffen – vervuilde koolstoffilters, oude jerrycans, zakken met hennepafval – waardoor de politie tot de slotsom kwam dat de kwekerij al een poosje had gedraaid. Die vaststelling plus de meetgegevens van het stroomverbruik van Liander maakte dat de officier ervan uitging dat er minimaal twee keer was geoogst.

‘Dan neem ik het nadeel wel’

Omdat de verdachte niet wilde zeggen van wie hij de spullen had gekocht, kon zijn verhaal volgens Brinksma ook niet gecontroleerd worden. ‘Het is niet mijn ding dat ik mensen erbij lap, dan neem ik het nadeel wel’, reageerde de Hallumer. Op 23 juni reed hij de politie tegemoet met spullen in de auto – onder andere 15 lijmtangen, een zaagtafel, stopcontacten, een kabelhaspel en een afkortzaag - die hij in Stiens van een bouwplaats had gestolen. De agenten zagen hem rijden met de kofferbak open en vertrouwden het niet.

Hond uitgelaten

De spullen kwamen uit een afgesloten zeecontainer. De Hallumer ontkende dat hij de container had opengebroken, volgens hem stond alles buiten het hek waarmee de bouwplaats was afgesloten. Hij had het gezien toen hij zijn hond daar ‘s nachts uitliet. De rechter geloofde er niks van, maar kwam wel tot de conclusie dat er sprake was van een ‘gewone’ diefstal: de inbraak in de container kon niet bewezen worden.

69.000 euro

Verreweg het zwaarst woog de wietplantage en de diefstal van stroom. Het bewijs was doorslaggevend, oordeelde Brinksma. ‘Uw verhaal is op geen enkele manier te controleren’. Omdat de Hallumer eerder is veroordeeld voor overtreding van de Opiumwet, eiste de officier vijf maanden cel. De rechter maakte er vier maanden van. Liander had een rekening van 7784 euro ingebracht, voor de illegaal afgetapte stroom en het herstellen van de meterkast. Dat bedrag trok de rechter af van de ruim 69.000 euro die de Hallumer zou hebben verdiend met de twee oogsten.