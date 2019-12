Ophitsen van honden tegen de buren: vrijspraak

Publicatie: do 12 december 2019 15.05 uur

LEEUWARDEN - Een 41-jarige inwoner van Gorredijk zou tijdens een aanvaring met buurtgenoten zijn honden hebben aangespoord een buurman te bijten. ‘Pak hem maar’ zou de Gorredijkster hebben geroepen, terwijl hij met de buurman aan het worstelen was. Rechter Marc Brinksma kwam, samen met officier van justitie Tjerk Buma tot de conclusie dat het bewijs te mager was, de verdachte werd vrijgesproken.

Filmopnamen

Het botert al langere tijd niet tussen hem en de buren. De man zou ooit een melding hebben gedaan over de thuissituatie van de buren bij Veilig Thuis. Op 15 april liep de verdachte door de Compagnonstrjitte langs het huis van de buren. Omdat hij filmopnamen leek te maken, stormde de buurvrouw naar buiten. Dat werd weer gefilmd door haar partner.

Geen bijtende honden

Die zag dat een van de honden van de verdachte zijn partner in het kruis leek te bijten. Daarop ging de buurman ook naar buiten, hij en de verdachte kwamen al worstelend op de grond terecht. De verdachte zou de buurman in een wurggreep hebben genomen en hem de keel hebben dichtgeknepen. Ook zou hij zijn honden hebben aangespoord de buren te ‘pakken’. De verdachte ontkende. ‘Mijn honden zijn geen bijtende honden’, zei de man.

Zelf de verwondingen toegebracht

Dat de buurman naderhand bij de huisarts had gemeld dat hij verwondingen had, had hij ook zijn twijfels bij. Hij suggereerde dat de man op de een of andere manier bij zichzelf de verwondingen had toegebracht. Volgens hem had de buurvrouw vooral erg theatraal gedaan en net gedaan alsof ze in het kruis werd gebeten. De vrouw zou de honden volgens hem zelfs uitgelokt hebben.

Worstelend op de grond

‘Ik weet zeker dat zij probeerde de honden te laten bijten’, aldus de Gorredijker. Er waren geen objectieve getuigen die de lezingen van een van de twee partijen ondersteunden. Een buurvrouw had alleen gezien dat de mannen worstelend op de grond lagen. Daar kwam nog bij dat de buurman zijn verklaring bij de politie had afgelegd terwijl zijn partner erbij zat.

Teveel twijfel

Daardoor was de verklaring van de vrouw in feite ‘besmet’. ‘Dat is een fout’, merkte de officier op. Foto’s van de verwondingen van de buurman zouden volgens de officier kunnen passen bij een bijtwond. ‘Maar ze kunnen ook door de vechtpartij zijn ontstaan’. Bovendien waren de verwondingen niet door een arts bekeken. Al met al was er naar de smaak van de officier te weinig bewijs om de Gorredijker te veroordelen. De man had het onheil wel een beetje over zichzelf afgeroepen, vond Buma. ‘Waarom bent u gaan filmen, was gewoon doorgelopen’. Daar was de rechter het mee eens: ‘Soms kun je ook zo handelen dat je de confrontatie vermijdt. Voorkomen is beter dan genezen’. Brinksma sprak de Gorredijker wel vrij. ‘Er is teveel twijfel’, concludeerde de rechter.