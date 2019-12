Smallingerland investeert 9 ton in economie

Publicatie: do 12 december 2019 11.20 uur

DRACHTEN - Smallingerland investeert de komende drie jaar 900.000 euro extra in de economie. De gemeente verwacht dat ondernemers, bedrijven, onderwijs en onderzoeksorganisaties door deze financiële impuls ook extra gaan investeren in deze regio.

Wethouder Robert Bakker is tevreden over de keuzes die zijn gemaakt in de actieagenda."Wij willen de economie in Smallingerland toekomstig bestendig maken. Nu kunnen we hier verder mee aan de slag. We hebben deze agenda in goede samenwerking met andere partijen opgesteld. Ook de uitvoering willen we samen met hen gaan invullen."

Smallingerland investeert extra in de volgende onderdelen:

Uitstekende werklocaties

Stadhart Drachten

Arbeidsmarkt en O3

Gastvrijheidseconomie

Ondersteunen ondernemerschap

Acquisitie en promotie

Cluster High Tech Industry

Cluster haveneconomie

Cluster zorgeconomie

Een aantal concrete voorbeelden zijn: