Wie mist zijn paarden in De Westereen?

Publicatie: do 12 december 2019 10.45 uur

DE WESTEREEN - De politie is op zoek naar de eigenaar van vier paarden. De dieren werden woensdagnacht aangetroffen op de Roazeloane in De Westereen. De politie had een melding ontvangen over loslopende dieren op de Oasterwei.

Met behulp van twee omstanders konden de dieren worden gevangen op een veilige plek. De politie is nu op zoek naar de eigenaar van de paarden.