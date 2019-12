Twee auto's in botsing op Provincialeweg

Publicatie: do 12 december 2019 10.01 uur

OPENDE - Op de Provincialeweg in Opende kwamen donderdag omstreeks 9 uur twee auto's met elkaar in botsing. De oorzaak betrof een voorrangsfout op de kruising met de Hoflaan. Zowel de politie als een ambulance kwamen ter plaatse om eerste hulp te verlenen. Eén van de inzittenden is onderzocht door het ambulancepersoneel.

Een van de auto's raakte een kastje van provider Ziggo. Daardoor kwam een tiental omwonenden zonder telefonie, tv en internet te zitten.

