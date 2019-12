Containerbrand slaat bijna over naar snackbar

Publicatie: do 12 december 2019 02.08 uur

DRACHTEN - Aan de Middelwyk in Drachten is woensdagnacht rond 00.30 brand ontstaan in een container. Deze container met bouwafval stond vlak naast een snackbar. Er kon voorkomen worden dat de brand oversloeg naar de overkapping van dit pand.

De brandweer van Drachten is met spoed ter plaatse gekomen. Zij hebben de brand geblust en de container volgespoten met water. Er word uitgegaan van brandstichting. Een aantal meter van de brandende container werd een aanmaakblokje gevonden.

