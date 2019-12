Onderzoek financiÃ«n T-diel: raad beslist donderdag

Onderzoek financiën T-diel: raad beslist donderdag

Publicatie: wo 11 december 2019 19.00 uur

BURGUM - Het gaat - financieel gezien - niet goed met Tytsjerksteradiel. De eens zo rijke gemeente geeft al jaren te veel geld uit. In 2006 had de gemeente nog een reserve van 31.5 miljoen euro en in 2023 zal daar nog maar 4 miljoen euro van over te zijn. Bovendien geeft het college van B&W toe dat zij niet 'in control' is als het gaat om de financiën.

Donderdagavond besluit de gemeenteraad of er een onderzoek komt naar de wantoestanden op geldgebied. Dit zogenaamde raadsonderzoek werd op 31 oktober door de voltallige oppositie aangekondigd. Het gaat om de partijen D'66, GroenLinks, Partij van de Arbeid, Partij van de Boeren en de VVD. De raadsleden vinden dat de begroting niet te controleren is waardoor zij hun werk niet goed kunnen doen.

In de afgelopen maand is er al een bijeenkomst geweest waar alle raadsleden voor uitgenodigd waren om over de kwestie te spreken. Donderdagavond zal de stemming plaatsvinden om te zien of er een meerderheid is om de huidige (financiële) situatie in Tytsjerksteradiel te onderzoeken. Er zal hoofdelijk gestemd worden. De oppositie heeft 10 zetels tegen 13 zetels van de coalitiepartijen ChristenUnie, CDA en FNP.