Drankrijder: â€˜Ik onthoud de eerste en de laatste'

Drankrijder: ‘Ik onthoud de eerste en de laatste'

Publicatie: wo 11 december 2019 16.00 uur

LEEUWARDEN - Met bevroren ruiten en een behoorlijke slok op, was een 31-jarige Westereender op 19 januari met zijn VW Caddy op de Foarwei in Kollumerzwaag tegen een paaltje gereden. Gevraagd naar de reden voor het met drank op in een auto met minimaal zicht reed, zei de man woensdag tegen rechter Klaas Bunk dat het indertijd niet goed met hem ging. "Maar ik heb mijn leven gebeterd", voegde hij eraan toe.

Dubbele tong

De man was bij een wegversmalling tegen een paaltje gereden. Toen de politie arriveerde, was de bestuurder gevlogen. De agenten zagen wel een stukje verderop iemand bij een informatiebord staan. Het was de Westereender, die desgevraagd ontkende dat hij de bestuurder was van de VW Caddy. De man sprak met dubbele tong en had duidelijk gedronken. En hij had een wond op het voorhoofd.

Langzaam en slingerend

De agenten vertrouwden het niet en namen hem mee naar het bureau. Bij de fouillering bleek dat hij een autosleutel op zak had die paste op het slot van de VW. Een vrouwelijke taxichauffeur had de man die avond zien rijden. Hij reed langzaam en slingerend en raakte een trottoirband. De Westereender kon er niet meer omheen: hij was met drank op gaan rijden. De ademtest kwam uit op een promillage van 1,85, bijna vier keer teveel.

De eerste en de laatste

Op de vraag van de rechter of hij nog wist hoeveel hij had gedronken, antwoordde hij: "Dat weet ik niet, ik onthoud alleen de eerste en de laatste". Hij voegde eraan toe dat hij inmiddels veel minder is gaan drinken: hooguit drie flesjes bier op een avond. "Daarna houd ik op". Inmiddels heeft het CBR het rijbewijs van de Westereender ongeldig verklaard.

1400 euro boete

Omdat de man in de schuldsanering zit, eiste officier van justitie De Vries niet de boete die normaal van toepassing zou zijn. Als de verdachte het had kunnen betalen, had de officier een boete van 1400 euro geëist en een rijontzegging van vier maanden, plus zes maanden voorwaardelijk. De Vries eiste een werkstraf van 56 uur plus de gebruikelijke rijontzegging. De rechter ging daarin mee en legde een proeftijd van twee jaar op.