Uitslaande keukenbrand in Hallum

Publicatie: wo 11 december 2019 15.42 uur

HALLUM - In een woning aan de Juffer Frederikestrjitte in Hallum is woensdagmiddag een fikse brand ontstaan. De brand begon in de keuken en ging gepaard met een enorme rookontwikkeling. De bewoner wist zichzelf in veiligheid te brengen en de brandweer werd om 15.26 uur gealarmeerd.

Er werd 'middelbrand' gegeven omdat de brand zich snel had ontwikkeld. Rond 16.10 uur kon de brandweer het sein 'brand meester' geven.

FOTONIEUWS