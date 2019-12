Smallingerland houdt vliegveld Drachten

Publicatie: wo 11 december 2019 14.55 uur

DRACHTEN - Smallingerland houdt een stevige vinger in de pap als het om de exploitatie van vliegveld Drachten gaat. De verkoopplannen zijn van de baan. Met dat besluit gaat de meerderheid van de gemeenteraad voorbij aan de wens van ondernemers, die het 28 hectare terrein graag willen aankopen en tot 'een bruisend vliegveld' willen maken.

Met het besluit komt een voorlopig eind aan de discussie over de verkoop van het vliegveld, dat in 1962 is aangelegd vanwege de Philips-vestiging in Drachten. De twee grootste gebruikers hebben voldoende mogelijkheden om een gezonde financiële basis te leggen, verwacht de raadsfractie van Eerste Lokale Partij (ELP) in Smallingerland. Het gaat om Vliegclub Fryslân en de Dutch Hot Rod Association (DHRA), die dragraces op de strip organiseert. Fractievoorzitter Ynze de Vries kwam met een voorstel om de verkoopplannen in de ijskast te zetten. De meerderheid van de raad was voorstander van dat idee. De vliegclub regelt straks alleen het starten en landen van vliegtuigen.

Over de rol van Vliegclub Fryslân bestond verdeeldheid bij de verschillende raadsfracties. ELP-woordvoerder Ynze de Vries vindt dat de vereniging voldoende professionele capaciteiten heeft voor het runnen van de Drachtster airstrip. ChristenUnie-raadslid Klaas van Veelen is minder optimistisch gestemd. Hij is bang dat een hobbyclub - 'maar daarmee niets ten nadele van Vliegclub Fryslân' - de recreatieve en economische belangen onvoldoende goed kunnen behartigen.

"Een gemiste kans". Zo benoemde Klaas van Veelen van de ChristenUnie het feit dat de gemeente geen overeenstemming met betrokken ondernemers bereikte. Volgens hem is er wel met de ondernemers afzonder gesproken, maar is 'geen poging ondernomen om ze samen rond de tafel. We hadden moeten kijken hoe we wél tot overeenstemming hadden kunnen komen.' Zijn voorstel om het vliegveld in langdurige erfpacht uit te geven haalde het niet. Ook CDA-raadslid Karin van der Velde-Ronda pleitte voor de verkoop aan ondernemers, die al op de airstrip actief zijn. Volgens haar zijn "er zijn genoeg geïnteresseerden", maar de coalitiepartijen bestreden dat.

Met de aanleg van een zonnepark kan Smallingerland ook financieel voordeel realiseren. Groen Links en D66 benadrukten dat inwoners van de gemeente volop in een zonnepanelenpark moet kunnen participeren.