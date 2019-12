Hof: overvaller pizzabezorger toont geen spijt

Publicatie: wo 11 december 2019 14.35 uur

LEEUWARDEN - Voor de overval op een pizzabezorger in Wergea is een nu 22-jarige Leeuwarder in hoger beroep veroordeeld tot een gevangenisstraf van 16 maanden, plus acht maanden voorwaardelijk. In april van dit jaar kreeg de verdachte, toen nog woonachtig in Franeker, van de rechtbank twee jaar cel. Op papier lijkt de straf die woensdag door het gerechtshof werd opgelegd lager uit te vallen dan het vonnis van de rechtbank in april. In werkelijkheid is dat niet het geval.

Reclassering

De verdachte hoeft in de praktijk maar tweederde van de door de rechtbank opgelegde straf uit te zitten. Na 16 maanden zou hij vervroegd worden vrijgelaten en zou hij vrij man zijn. Het hof legde echter acht maanden voorwaardelijk op, in combinatie met een proeftijd van twee jaar. Dat betekent dat de Leeuwarder twee jaar lang bij de reclassering in beeld blijft en dat hij zich aan bepaalde voorwaarden moet houden. Doet hij dat niet, dan moet hij alsnog acht maanden zitten.

Geen spijt

Nog een verschil met het vonnis van de rechtbank is dat de verdachte zich moet laten behandelen. Zijn advocaat had een lagere straf bepleit en toepassing van het adolescentenstrafrecht. Ook zou zijn cliënt een beperkte rol bij de overval hebben gespeeld. Het hof liet in het nadeel van de verdachte meewegen dat hij bij de overval zeer berekenend te werk was gegaan. Ook tijdens de behandeling van de zaak in hoger beroep kwam de verdachte berekenend over op het hof. Hij heeft volgens het hof niet aannemelijk kunnen maken dat hij spijt had en meevoelde met de slachtoffers. ‘Het hof ziet in de persoon van de verdachte nog in zijn rol aanleiding om de straf te matigen’, aldus het vonnis.

Schoten gelost

De Leeuwarder heeft op 14 november vorig jaar samen met drie anderen in Wergea een pizzabezorger overvallen. De bezorger werd met een pistool bedreigd en moest zijn auto afstaan. De overvallers waren van plan om de auto te gebruiken om andere strafbare feiten te plegen. Na een wilde achtervolging werden ze in Heerenveen aangehouden. Bij de aanhouding werden schoten gelost. De pizzabezorger kreeg 1000 euro smartengeld toegewezen. Een oom van de verdachte, bij wie hij had ingebroken om een auto te stelen, krijgt een schadevergoeding van bijna 2900 euro. De andere overvallers waren 16, 17 en 18 jaar oud toen de overval plaatsvond. Zij kregen werkstraffen en deels voorwaardelijke gevangenisstraffen.