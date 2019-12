Drankrijder plast spontaan in de broek

Publicatie: wo 11 december 2019 13.00 uur

LEEUWARDEN - Een 52-jarige Drachtster was zo dronken, dat de politie hem letterlijk uit de auto moest helpen. Onderweg naar de politiewagen moest de man ondersteund worden en even later liet hij zelfs zijn plas lopen. Woensdag op de zitting van rechter Klaas Bunk ontkende de Drachtster niet dat hij achter het stuur had gezeten, hij had alleen niet gereden.

‘Naar de radio luisteren’

Toen de politie op 28 september om ongeveer kwart voor zes ‘s middags bij de auto kwam, zei de Drachtster dat hij daar al een half uur zat. ‘Ik zat naar de radio te luisteren’, zei de Drachtster. De politie was gealarmeerd door getuigen die de zwarte Seat Cordoba van de verdachte slingerend door Drachten zagen rijden. De auto kwam verschillende keren op de verkeerde weghelft terecht en scheerde meermaals rakelings langs andere auto’s.

Knikkebollend achter het stuur

Toen de politie bij de Seat kwam, zat de bestuurder knikkebollend achter het stuur: hij was in slaap gevallen. Hij was nauwelijks aanspreekbaar. Toen de agenten hem verzochten te blazen leek de man de vraag niet te begrijpen. Hij moest uit de auto gehaald worden en werd met steun van de agenten naar de politiebus overgebracht. Terwijl hij gefouilleerd werd, plaste hij spontaan in zijn broek.

Te dronken om te blazen

De man was te dronken om te blazen. Eenmaal op het bureau ontkende de Drachtster dat hij had gereden. Dat hield bleef hij volhouden, ook toen hij woensdag tegenover rechter Bunk zat. Officier van justitie De Vries geloofde hem niet. ‘Ik neem het u heel erg kwalijk dat u geen verantwoordelijkheid neemt’, zei de officier. Hij eiste voor het dronken rijden en het gevaarlijke rijgedrag een boete van 1300 euro en een rijontzegging van negen maanden.

Naar Frankrijk met de Thalys

Ook de rechter ging niet mee in de lezing van de Drachtster. ‘Ik geloof helemaal niets van uw verhaal, het rammelt aan alle kanten. Ik heb bijna een halve straat aan getuigen, het is gewoon niet waar’. Bunk nam de eis integraal over. De Drachtster had even eerder gezegd dat hij van plan was om binnenkort een paar dagen naar Frankrijk te gaan. ‘Dat wordt dan met de Thalys, u mag absoluut niet in de auto rijden’, reageerde Bunk.