Drugslab in Leeuwarden, doorzoeking in Triemen

Publicatie: wo 11 december 2019 12.11 uur

TRIEMEN - Een synthetisch drugslab is woensdag door de politie aangetroffen in een loods aan de Ceresweg in Leeuwarden. Een rechercheonderzoek leidde naar de locatie van dit grote amfetamine-lab.

Het lab was in werking, maar op het moment van aantreffen niet in productie. Een 37-jarige man uit Leeuwarden en een 52-jarige man uit Zwolle werden aangehouden. In verband met dit onderzoek is er ook een doorzoeking gedaan in een loods aan de Dôlle in De Triemen. Daar werd onder andere een auto door de politie in beslaggenomen. Ook werden vier andere locaties in Zwolle en Leeuwarden doorzocht.

Het lab in Leeuwarden wordt ontmanteld door de Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) . De LFO schat dat het lab een productiecapaciteit van ongeveer 300 kilo amfetamine per week had. Eventueel chemisch afval wordt door een gespecialiseerd bedrijf afgevoerd.

