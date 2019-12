De invloed van Klimaatakkoord op de energierekening

Publicatie: wo 11 december 2019 10.55 uur

LEEUWARDEN - Nederland moet uiterlijk in 2050 van het aardgas af zijn. Daarom zijn een aantal maatregelen noodzakelijk. Zo zal de belasting op gas verhoogd worden, waardoor de overheid hoopt dat woningeigenaren vrijwillig afscheid nemen van hun gasaansluiting. Welke invloed heeft het Klimaatakkoord nog meer op onze energierekening? En hoe kunnen we in Friesland op de energierekening besparen?

Energiebelasting: tarief aardgas stijgt

Woningeigenaren gaan hogere belasting op gas betalen. Op dit moment betalen huishoudens voor aardgas 29,31 cent per m3 aan de energieleveranciers. In 2020 zal dit tarief door belastingen worden verhoogd met 3,99 cent per m3. In de volgende zes jaren zal hier nog 1 cent per m3 per jaar bij komen. Door deze verhoging hoopt de overheid dat mensen gaan nadenken over een duurzame manier van verwarmen. Denk hierbij aan het plaatsen van een warmtepomp en een elektrische kookplaat. Deze apparaten werken op elektriciteit. Gelukkig gaat de belasting om elektriciteit dan ook omlaag. Dit jaar betalen huishoudens voor elektriciteit 9,86 cent per kWh aan belasting. Het tarief voor elektriciteit daalt met 0,09 cent per kWh. Dit tarief zal de komende jaren alleen nog maar verder dalen.

Verlaging van de Opslag Duurzame Energie (ODE)

Goed nieuws: de ODE zal worden verlaagd. De ODE is een belasting over het verbruik van gas en stroom. Met dit geld wordt de productie van duurzame energie gesubsidieerd. Bedrijven betalen nu 50 procent van de ODE. Dit wordt verhoogd naar ruim 67 procent. Dat betekent dat huishoudens de overige 33 procent voor hun rekening nemen. Door deze verschuiving gaat een gemiddeld huishouden vanaf 2020 ongeveer € 100 minder betalen aan energiekosten.

Goede isolatie zorgt voor lager gasverbruik

Doordat de belasting op gas wordt verhoogd, wordt het steeds interessanter om te investeren in energiebesparende maatregelen. Isolatie is de eerste stap op weg naar een lagere energierekening. Hoe beter de woning is geïsoleerd, hoe minder warmte er verloren gaat via het dak en de muren. Hierdoor hoeven de bewoners minder te stoken, wat resulteert in een lagere energierekening. Om woningeigenaren te stimuleren om de woning te isoleren, heeft de overheid een aantrekkelijke subsidie beschikbaar gesteld. Hiermee kan men ongeveer 20 procent van de investering terugkrijgen. Zodra de woning goed geïsoleerd is, kan er ook worden nagedacht over een manier om de woning op een duurzame manier te verwarmen. Ook hiervoor kunnen huishoudens subsidie krijgen.

Besparen op de energierekening

De hoogte van de energierekening hebben bewoners voor een groot deel zelf in de hand. Door de stijgende energietarieven, wordt het steeds belangrijker om energie van verschillende energieleveranciers te vergelijken. Op deze manier kunnen huishoudens honderden euro's per jaar besparen. Daarnaast kan men ook op de energierekening besparen door korter te douchen, alle binnendeuren gesloten te houden of de verwarming lager te zetten. Bij oudere woningen kan het ook lonen om radiatorfolie te plaatsen.