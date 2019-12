Werkstraffen voor vechtpartij in Wierum

Publicatie: di 10 december 2019 17.30 uur

LEEUWARDEN - Met z’n drieën zouden twee mannen uit Wierum (36 en 22 jaar) en een Ternaarder (23) op 16 juni een dorpsgenoot van de Wierumers te grazen hebben genomen. Het slachtoffer wilde zich beklagen over geluidsoverlast. De 36-jarige verdachte zou hem meermaals tegen het hoofd hebben getrapt. Volgens de Wierumer en de Ternaarder zat er ook een andere kant aan het verhaal.

Dreigend en intimiderend

Beide mannen waren dinsdag naar de Leeuwarder rechtbank gekomen, de 22-jarige Wierumer was er niet. Volgens de verdachten was het latere slachtoffer vooral dreigend en intimiderend op hen afgekomen. De vrouw van het slachtoffer had de mannen, die bezig waren met een schutting, aangesproken op het volume van de radio. De volumeknop zou al naar beneden gegaan zijn, zeker nadat de drie ook nog meenden te zien dat er verderop in de buurt sprake was van een sterfgeval.

Bouwradio in container

Toch kwam even later de buurman in zijn auto aanzetten. Schreeuwend en vloekend zou de man de bouwradio in een container hebben gemikt. Vervolgens kwam hij dreigend op een van de verdachten af. Er ontstond een schermutseling waarbij het slachtoffer en een van de verdachten op de grond belandden. De 36-jarige Wierumer zou vervolgens meerdere malen in de richting van het hoofd van het slachtoffer hebben getrapt.

Iedereen mag van geluk spreken

Een buurvrouw, die het hele gebeuren had gefilmd, had verklaard dat de man ook daadwerkelijk het hoofd had geraakt. Officier van justitie Riemke van der Zee stelde dat vooral het trappen tegen het hoofd ernstige gevolgen had kunnen hebben. ‘Iedereen mag van geluk spreken dat dit niet anders is afgelopen’, zei de officier. Hoewel zij vond dat het optreden van het slachtoffer ook niet de schoonheidsprijs verdiende, was vooral de oudste verdachte wat Van der Zee betrof zwaar over de schreef gegaan.

Maximale werkstraf

Een maand later bleek dat de man ook nog een wietplantage met 220 planten in huis had. Zowel voor drugs als mishandeling was hij vier jaar geleden ook al veroordeeld. Dat bracht de officier ertoe om de maximale werkstraf van 240 uur te eisen, plus zes weken voorwaardelijke celstraf. Voor de andere twee verdachten eiste zij een werkstraf van 40 uur. De rechter volgde de eis, behalve in de zaak van de Ternaarder.

De-escalerende rol

Die had volgens Dölle toch ‘iets van een de-escalerende rol’ bij de schermutseling gehad door het slachtoffer vast te pakken in een poging de man bij zijn maat weg te trekken. De Ternaarder kreeg een werkstraf van 20 uur plus 20 uur voorwaardelijk. Hij was het duidelijk niet eens met de veroordeling. ‘Ik vind het echt niet terecht, als jullie er zelf bij waren geweest, hadden jullie er anders over gedacht. Ik vind het kinderachtig dat het slachtoffer ook nog aangifte heeft gedaan, terwijl hij zo op ons af komt. Ik zou me doodschamen’.