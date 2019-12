Advies: 'Laat kruising in DamwÃ¢ld zoals die is'

Advies: 'Laat kruising in Damwâld zoals die is'

Publicatie: di 10 december 2019 15.50 uur

DAMWâLD - De kruising van het winkelcentrum van Damwâld hoeft niet gewijzigd te worden. Deze conclusie staat in een advies over de nieuwe situatie in het dorp: "De situatie is niet altijd duidelijk maar de snelheid is relatief laag, mede door het obstakel in het midden. Hierdoor is de kans op ernstige conflicten klein. Situatie handhaven."

Na de aanleg van de Centrale As is de doorgaande weg van Damwâld gewijzigd. In 2008 reden er nog ruim 12.000 motorvoertuigen per etmaal op de Haadwei. In 2019 werden er zo'n 5500 voertuigen geregistreerd. Dankzij de Centrale As is de verkeersintensiteit gehalveerd.

Om verkeersdeelnemers een veiliger gevoel te geven op de Haadwei, zou - volgens de onderzoekers - de maximumsnelheid overal waar rood asfalt ligt naar 30 kilometer per uur moeten, adviseert Bonotraffics. Dit zou bovendien trillingshinder verminderen en de weg minder aantrekkelijk maken voor doorgaand verkeer. De afname van het aantal motorvoertuigen is namelijk kleiner dan vooraf gehoopt. Er rijden nog steeds zo’n 6000 wagens per etmaal over de weg, terwijl dit er 3500 tot 4000 hadden moeten zijn.

Uitbreiden 30 km/uur

Er wordt wel geadviseerd om de 30 km-zone uit te breiden. Dit moet gebeuren ten noorden van het dorp waar rood asfalt ligt. "Bij een 30 km/uur gebied verwacht iedereen een gelijkwaardige afwikkeling van verkeer (zoals dat nu al het geval is) en menging van verkeer. Om het snelheidsregime fysiek beter af te dwingen wordt aanbevolen om van de visuele slinger ten noorden van het kruispunt Foarwei ook daadwerkelijk een fysieke slinger te maken. Daarnaast is een maatregel ter hoogte van de overgang van 50 naar 30 km/uur (overgang) rood asfalt wenselijk."

Kruispunt Badhúswei

"De snelheid op de het kruispunt Haadwei - Badhúswei ligt aan de hoge kant. Zeker met het oog op de realisatie van de school aan de Badhúswei verdient dit punt aandacht." Aanbevolen wordt om maatregelen te treffen die de snelheid van het verkeer doen afnemen. Een verhoging en verkleining van het kruisingsvlak ligt hierbij voor de hand. Daarbij dient ook het contrast tussen het kruisingsvlak en de weg te worden vergroot.

Het advies komt naar voren in een evaluatie van de nieuwe Haadwei van verkeerskundig bureau BonoTraffics. Het bureau deed verschillende onderzoeken, zoals snelheidsmetingen, verkeerstellingen en conflictobservaties. Het college van B&W wil niet vooruit lopen op de aanbevelingen uit het rapport. Eerst wordt er geluisterd naar wat inwoners en ondernemers ervan vinden.

Hele rapport lezen? Klik hier voor het advies in PDF