â€˜Geen verband tussen wietkwekerij en zolderbrandâ€™

‘Geen verband tussen wietkwekerij en zolderbrand’

Publicatie: di 10 december 2019 15.00 uur

LEEUWARDEN - Een 48-jarige inwoonster van Drachten die in januari vorig jaar in haar toenmalige woning aan de Feestlân in Lippenhuizen een wietplantage had, is dinsdag veroordeeld tot een werkstraf van 40 uur. Politierechter Bert Dölle vond dat niet bewezen kon worden dat de vrouw ook schuld had aan een brand die was ontstaan op de zolderverdieping, waar de kwekerij zich ook bevond. De brand was wel de oorzaak dat de politie achter het bestaan van de hennepkwekerij kwam.

Hulp van de buurman

Op 14 januari aan het eind van de middag stond de zolder in brand. Er stonden 30 wietplanten in een kweektent. De bewoonster werd aangehouden. Zij had bij de politie verklaard dat ze hulp had gehad van een buurman, een 28-jarige Drachtster, die zich dinsdag ook bij de rechter moest verantwoorden. De man zou, samen met nog iemand anders, de kwekerij hebben aangelegd en de stroom illegaal hebben afgetapt.

Spulletjes geleverd

Hoewel er aanwijzingen waren dat de Drachtster een wezenlijk aandeel had bij het opbouwen van de plantage, er was vrij intensief getelefoneerd en ge-appt met de bewoonster, concludeerden officier van justitie Riemke van der Zee en rechter Dölle dat er te weinig bewijs was voor zijn directe betrokkenheid. De man had bekend dat hij spulletjes voor de plantage had geleverd, zoals een paar lampen, en hij had de zolder van zijn buurvrouw leeggehaald.

Oorzaak brand niet vast te stellen

Hij had de nodige ervaring, hij had eerder ook een wietplantage gehad. De spullen die hij aan de buurvrouw had verkocht zouden van die plantage afkomstig zijn. De oorzaak van de brand bleef in nevelen gehuld. Hoewel de brand op zolder was, waar ook de wietplanten stonden, kon de forensische recherche niet vaststellen waar de brand was begonnen. Daardoor kon ook niet bewezen worden dat de vrouw schuld had aan het ontstaan van de brand. Op dat punt werd ze vrijgesproken. Het aanwezig hebben van de wietplanten achtte de rechter wel bewezen. De man kreeg voor het leveren van de spullen, wat medeplichtigheid opleverde, een boete van 1000 euro.