Kruising in Twijzel op schop: Ikewei gestremd

Publicatie: di 10 december 2019 14.15 uur

TWIJZEL - Het kruispunt van de Mounewei met de Piterpôlle in Twijzel wordt deze week aangepakt. De kruising is hierdoor gestremd. Dit betekent dat verkeer over de Ikewei vanaf Twijzelerheide niet de doorgaande weg van Twijzel kan bereiken.

De gemeente laat weten dat er van woensdag 11 december tot en met vrijdag 13 december aan het kruispunt wordt gewerkt. De kruising is dan afgesloten voor het verkeer. De gemeente Achtkarspelen laat weten dat er een omleidingsroute via borden wordt aangegeven.