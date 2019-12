Man die autoâ€™s in brand stak ontoerekeningsvatbaar

Man die auto’s in brand stak ontoerekeningsvatbaar

Publicatie: di 10 december 2019 13.28 uur

LEEUWARDEN - De Drachtster (30) die in de nacht van 3 op 4 juni aan de Hagewyk de auto’s van zijn vader en een buurman in brand stak, was ontoerekeningsvatbaar. De Leeuwarder rechtbank verklaarde de man schuldig aan brandstichting, maar hij kreeg geen straf. De rechtbank stuurde de man wel voor de duur van een jaar naar een psychiatrisch ziekenhuis.

Psychotische stoornis

De Drachtster lijdt aan een chronische psychotische stoornis in de vorm van schizofrenie, wat onder meer tot uiting komt in waanideeën. Zo dacht hij dat zijn vader al een paar jaar door iemand werd afgeperst, terwijl zijn vader van niets wist. Verder is er sprake van overmatig drank- en drugsgebruik (speed). Gedragsdeskundigen oordeelden dat de kans op herhaling groot is als de Drachtster niet wordt behandeld.

Familieleden herkenden het loopje

Hij gebruikt nog steeds drugs. Hij is eerder vrijwillig opgenomen maar dat heeft niet geholpen, concludeerde de rechtbank. Bij de politie heeft de Drachtster de brandstichting ontkend. Op camerabeelden die van de brand zijn gemaakt, herkenden familieleden de man aan zijn loopje en zijn postuur. Voorafgaand aan de brand had hij ruzie met zijn vader gehad. Aan de buurman moet hij een schadevergoeding van 646 euro betalen. Beide auto’s brandden volledig uit.