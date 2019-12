Circulair asfalt op nieuwe N381

Publicatie: di 10 december 2019 10.48 uur

DONKERBROEK - De N381 is de eerste Friese provinciale weg waarbij al het gefreesde asfalt, 5.600 ton, wordt hergebruikt voor dezelfde nieuwe weg. Maandagochtend is gestart met het frezen van 7,2 km van de oude rijbaan van de N381 tussen Donkerbroek en Oosterwolde. Dit asfalt wordt bewerkt door aannemer Heijmans en komt in zijn volledigheid in het voorjaar van 2020 weer terug op de nieuwe rijbaan.

Gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder en directeur regionale projecten van Heijmans, Johan ter Horst, markeerden samen dit bijzondere moment. Gedeputeerde Fokkens-Kelder: "Het is belangrijk om te investeren in circulariteit, ook bij wegenprojecten. De N381 is een veelbelovend begin."

Provincie Fryslân zet stevig in op circulaire economie. Dit leidt tot innovaties, zoals deze asfaltinnovatie en ook om Friesland mooi en leefbaar te houden.

De weg tussen Drachten en de Drentse grens is afgelopen jaren aangepast naar een veilige weg met ongelijkvloerse kruisingen en zorgt voor een betere bereikbaarheid van de regio. De verdubbeling van de N381 tussen Donkerbroek en Oosterwolde is halverwege 2020 klaar.