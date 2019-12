Auto uitgebrand in Drachten

Publicatie: di 10 december 2019 07.42 uur

DRACHTEN - Aan de Zilverschoon in Drachten is maandagnacht een auto volledig uitgebrand. Een buurtbewoner ontdekte om 4.07 uur de brand en belde de brandweer.

Het voertuig stond in lichterlaaie toen de brandweer arriveerde. Na het blussen van de brand werd een voorwerp gevonden op de achterkant van de auto. De politie is daarop erbij gehaald. Of het voorwerp bij de auto hoort, is nog onbekend. Brandstichting wordt niet uitgesloten. Een berger heeft het wrak afgevoerd.

FOTONIEUWS