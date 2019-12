Glad wegdek: auto eindigt bijna in de sloot

Publicatie: ma 09 december 2019 12.47 uur

DRACHTSTERCOMPAGNIE - Een automobiliste is maandag rond het middaguur bijna met haar voertuig in de sloot beland. Ze reed over de Skieding bij Drachtstercompagnie toen ze van de weg raakte. De auto raakte een boom en hekje en kwam net voor een sloot tot stilstand.

De hulpdiensten werden om 12.09 uur gealarmeerd. De vrouw is onderzocht door het ambulancepersoneel en is uiteindelijk door familie opgehaald en thuisgebracht. Na het ongeval bleek dat er olie op de weg lag. Mogelijk was dit de oorzaak dat de vrouw de macht over het stuur verloor. De weg werd afgesloten om nog meer ongevallen te voorkomen.

FOTONIEUWS