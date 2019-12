Amelander boer stopt ermee: 'Dit is de ergste straf'

Publicatie: ma 09 december 2019 11.30 uur

LEEUWARDEN - Een 49-jarige veehouder uit Ballum is er wel klaar mee: na een inspectie van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) in juni van dit jaar, gooide hij de handdoek in de ring. Hij heeft de hele boel verkocht. Volgens hem waren zowel zijn vrouw als zijn zoon fysiek hard aangepakt. Zijn zoon zou in een nekklem van het erf zijn gesleurd. De boer was van plan om aangifte te doen, maar de eilander politie zou daaraan niet hebben willen meewerken.

Naar de Ombudsman

"Als ik wat wil, moet ik naar de Ombudsman", zei de Ballumer maandag tegen economische politierechter Klaas Bunk. Na het voorval met de NVWA heeft hij besloten om alles te verkopen. Hij heeft nog wat vee staan, binnen nu en een aantal weken zullen ook de laatste runderen verkocht worden. In juni constateerden de NVWA-inspecteurs dat de runderen in de ligboxenstal een (te) dikke laag mest stonden.

Stro strooien

De mest was op sommige plaatsen 10 tot 15 centimeter dik en op sommige plekken zelfs 20 centimeter, volgens de inspecteurs. De boer erkende dat hij er op de dag dat de inspecteurs langskwamen nog niet aan toe was gekomen om stro op de roosters te strooien. Hij verhuurt zich als zzp'er en moet 's ochtends eerst naar een collega-boer om te melken. Officier van justitie Sieb Buist concludeerde dat de mest er al langere tijd moet hebben gelegen.

Eis aangepast

Volgens de boer lag er niet alleen mest op de vloer, maar zat er ook modder en kuilafval bij. Hij is vaker in beeld geweest bij de NVWA. Hij had ooit een melkveebedrijf, maar moest daar mee stoppen toen de melkfabriek stopte met het afnemen van melk. Daarna was hij met vleesvee begonnen. Omdat de boer van plan is om helemaal te stoppen, had de officier zijn eis aangepast. Hij wilde aanvankelijk 2000 euro boete eisen, plus 1000 euro voorwaardelijk. Buist draaide het om en maakte er 2000 euro voorwaardelijk van en 1000 onvoorwaardelijk.

De ergste straf

De officier waarschuwde de boer dat ondanks het feit dat hij wil stoppen, hij toch nog onverwacht een bezoek van de NVWA kan verwachten. Die waarschuwing leidde tot een waarschuwing van de kant van de verdachte. "Als dezelfde controleurs weer komen, weet ik niet of ik voor mezelf in kan staan". Over de geldboete, die door de rechter werd overgenomen, liet hij zich niet uit. Dat hij heeft moeten stoppen met zijn bedrijf was al erg genoeg. "Ik heb de ergste straf die ik hebben kan", zei de Ballumer.