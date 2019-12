Meisje gewond bij aanrijding in Ryptsjerk

Publicatie: zo 08 december 2019 13.09 uur

RYPTSJERK - Een zestienjarig meisje is zondag gewond geraakt bij een aanrijding op de Westerdijk (N361) bij Ryptsjerk. De fietsster kwam op de oversteekplaats in botsing met de zijkant van een auto en de paardentrailer.

Twee ambulances kwamen ter plaatse om eerste hulp te verlenen. Het slachtoffer was aanspreekbaar en ze is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis in Leeuwarden.

De politie regelde het verkeer gedurende de afhandeling van het ongeval. De politie (VOA) heeft een onderzoek ingesteld naar de exacte toedracht van het ongeval.

