Vandalen aan de haal met plaatsnaambord

Publicatie: zo 08 december 2019 12.39 uur

OUDWOUDE - Het plaatsnaambord van Oudwoude trok zondag de aandacht van menig passant. Het bord was namelijk uit de grond getrokken en zondagochtend langs de Foarwei in de sloot beland. Wat is er nu gebeurd?

Transportbedrijf Bremer voerde zaterdag aan het einde van de dag een transport uit voor Gommers Houtbouw. Er werd een mantelzorgwoning vervoerd en de doorgang aan de ene zijde van het dorp was geen probleem. De doorgang op de Foarwei bleek echter te smal te zijn. Het plaatsnaambord is daarop los gehaald zodat het transport door kon rijden. Er was zaterdagavond geen tijd om meer om het bord terug te zetten. Dat is zondag aan het begin van de middag alsnog gebeurd.

Eind goed, al goed.

In de nacht van zaterdag op zondag waren vandalen echter eerst nog even aan de haal gegaan met het bord. Ook werd er op de weg een tekst gezet.

