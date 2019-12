Charles Dickens kerstmarkt in Buitenpost

Publicatie: za 07 december 2019 22.09 uur

BUITENPOST - Charles Dickens kerstmarkt in Buitenpost



Op deze gezellige en druk bezochte kerstmarkt met bijna 100 kramen kon je je weer in de vervlogen tijd van Charles Dickens wanen. Zo kon je genieten van de prachtige koren in de Mariakerk en muziek op straat, maar ook de sfeervol aangeklede kramen droegen hieraan bij. Het aanbod was zeer divers. Er stonden kramen met onder meer kerstdecoraties, woonaccessoires, bloemstukken, sieraden, ambachtelijk op houtoven gestookt brood en lekkere hapjes en drankjes en nog veel meer!.

FOTONIEUWS