Auto vliegt uit de bocht bij Eastermar

Publicatie: za 07 december 2019 19.55 uur

EASTERMAR - Een automobilist is zaterdagavond met zijn voertuig uit de bocht gevlogen bij Eastermar. De man reed omstreeks 19.15 uur over de Sumarderwei richting Eastermar en raakte in de berm met zijn auto. Een verkeersbord werd geraakt en een boom. De auto kwam verderop in de berm tot stilstand.

Zowel de politie als een ambulance kwamen ter plaatse om eerste hulp te verlenen. De bestuurder was bij aankomst van de politie al uit zijn voertuig en kwam met de schrik vrij. Hij is ter controle nog even onderzocht door het ter plaatse gekomen ambulancepersoneel.

FOTONIEUWS