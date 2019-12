Voormalig Chinees restaurant in Ureterp uitgebrand

Publicatie: za 07 december 2019 06.19 uur

URETERP - De brandweerploegen uit Ureterp, Drachten, Beetsterzwaag en Gorredijk zijn vrijdagnacht rond 3.35 uur gealarmeerd voor een woningbrand aan de Weibuorren in Ureterp. Eenmaal ter plaatse bleek dat het voormalig Chinees restaurant in lichterlaaie stond.

Omdat de brand volledig uitslaand was, werd er opgeschaald naar 'middelbrand'. De brandweer bestreed de brand uit meerdere hoeken. Toen er vliegvuur vrijkwam, werd er opgeschaald naar 'grote brand'. De woning met rieten dak naast Chinees restaurant You-Yi werd nat gehouden om overslag te voorkomen.

Tijdens de brand was de volledige Weibuorren afgesloten voor het verkeer. Na een klein anderhalf uur werd het sein 'brandmeester' gegeven. De brandweer zal tot in de vroeg ochtend nog aan het nablussen zijn. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan, is onbekend.

