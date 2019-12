Inbrekers veroordeeld door bewakingsbeelden

Publicatie: vr 06 december 2019 14.40 uur

LEEUWARDEN - Politierechter Gustaaf Wijnands heeft vrijdag twee inbrekers veroordeeld op basis van camerabeelden. De verdachten, een 34-jarige Leeuwarder en een 35-jarige inwoner van Burgum, zouden in de nacht van 1 op 2 juli hebben ingebroken in een woning aan de Vincent van Goghstraat in Leeuwarden. De twee ontkenden in alle toonaarden. Beide mannen zijn geen onbekenden van de politie en dat deed hen uiteindelijk de das om.

Kluis in de armen

Zes agenten bekeken de beelden van de bewakingscamera’s die aan de voorkant van de woning zaten. Op de beelden waren twee mannen te zien die heen en weer liepen. Uiteindelijk liep een van de inbrekers weg met een kluis in de armen. De politiemensen hadden de verdachten herkend, aan hun postuur en de motoriek. De ene agent was wat zekerder van zijn zaak dan de ander, maar voor de rechter was de positieve herkenning voldoende om het tweetal te veroordelen.

Kleurenbeelden

Wat voor Wijnands de doorslag gaf, was sommige agenten de verdachten al jaren kennen. Eén van de agenten kent een van de verdachten al meer dan 20 jaar. Vooral de camerabeelden die na zonsopgang waren gemaakt en in kleur waren, waren naar het oordeel van de rechter scherp genoeg voor een effectieve herkenning. Dat Wijnands zelf de verdachten niet direct herkende, deed voor hem niet ter zake.

Vijf maanden en 10 weken

Het ging erom dat de agenten een veel langere voorgeschiedenis hebben met de verdachten. De Burgumer kreeg een celstraf van vijf maanden. De Leeuwarder ook, maar hij moet nog wat langer zitten. Hij liep in een proeftijd, een eerder voorwaardelijk opgelegde celstraf van tien weken moet hij alsnog uitzitten. Beide verdachten kondigden aan dat ze meteen in hoger beroep wilden gaan.